UserAndLINUX v14.08 (#30) август 2014
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Тема номера: «Oracle станет главным поставщиком облачных приложений»
В этом номере вы найдете:
✔CoreOS - экономный дистрибутив Linux
✔10 000 активаций мобильной Ubuntu — это только начало
✔The Orange Box: переносное облако с ✔OpenStack от Canonical
✔SteamOS и Steam Machine: идеальная игровая система по версии Valve
✔Transformers: Age Of Extinction для Android и iOS
✔Calculate Linux 13.19
✔Национальная ОС и национальный антивирус нашлись в Украине
✔OpenStack & Mirantis
и много другого интересного материала.
Дорогие читатели!
Перед вами юбилейный 30-ый выпуск журнала UserAndLINUX.
Вот уже четыре года мы активно работаем над созданием ежемесячного электронного издания. Мы искренне надеемся, что все новшества и изменения в структуре журнала вас радуют и усиливают интерес к его чтению.
Темой номера стали облачные сервисы, представленные компаниями Oracle, OpenStack и Canonical. В рубрике «Проект» — Марк Хёрд, президент компании Oracle, рассказывает о будущем облачных приложений, а также презентация нового продукта — Oracle Big Data.
Также в этой рубрике вы найдете отчет о проведении в Верховной Раде Украины круглого стола на тему: "Национальная операционная система", в результате которого выяснилось, что в стране существует и национальная операционная система на базе Linux, и национальный антивирус.
В рубрике «Новости» — «облако в коробке» - Ubuntu Orange Box, представленное Canonical на конференции OpenStack Summit 2014.
В рубрике Железо вы узнаете обо всех интересных новинках, выпущенных за прошедший месяц, а также о российском процессоре, названым гордым именем «Baikal», который может быть выпущен уже в следующем году.
Также на страницах нашего журнала появилась новая рубрика — Роботы, которая будет знакомить вас с миром робототехники и кибернетики, рассказывая о новинках и интересных разработках на базе свободного ПО.
Рубрика Android — для братьев наших меньших. Владельцев смартфонов порадуют обзоры интересных приложений, прошивок, обновлений, подборки видеоредакторов для мобильных устройств.
Павел Сироштан - Свежий Cyanogenmod 11 M8 на базе Android 4.4.4
Виктор Кирильчук - Как проверить скорость передачи в терминале
Виктор Кирильчук - Как запускать .sh-скрипты в Ubuntu 12.04-14.04
Это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала.
Свои предложения и замечания оставляйте на нашем форуме
Приятного чтения!
Главный редактор, Анастасия Звенигородская
07 Canonical: 10 тысяч активаций мобильной Ubuntu - это только начало
08 Quantum Paper – новая дизайнерская парадигма Google
09 Komparator4 - удобный инструмент для сравнения и синхронизации каталогов
09 Представлена версия ядра Linux 3.14.5 с поддержкой Surface Cover
10 Ubuntu Orange Box – переносное облако
14 ownCloud 7 с открытым исходным кодом улучшает совместный доступ к файлам в облаке
16 Проект Apache Stratos обретает зрелость
18 Вышел в свет координированный мегарелиз Eclipse Luna
Софт
20 SIGRAM - родной Linux‐клиент сети обмена мгновенными сообщениями Telegram
22 В Linux-версии Skype 4.3 появилась поддержка виджета контроля вызова
23 Вышла девелоперская сборка браузера Opera для Linux
24 Мультиязычная проверка орфографии в Pidgin
Обзоры
26 Netrunner 14 : пользовательский дистрибутив на базе KDE
27 Calculate 13.19
28 CoreOS – высокотехнологичный чудо-дистрибутив
30 SteamOS и Steam Machine
Игры
40 TRANSFORMERS: Age Of Extinction
42 AMD обеспечит поддержку стандарта Mantle на Linux
43 Angry Birds Transformers – новая игра от Rovio
44 Civilization V теперь доступна на Linux и SteamOS
45 Linux-порт игры Age of Wonders III
Железо
46 Crucial MX100 – 256-гигабайтныйSSD за 110$
47 Hisense H6 – 55-дюймовый Android-телевизор
47 HP развивает новую аппаратную архитектуру для Linux без поддержки Windows
48 Baikal. Made in Russia
50 MBLOK Memory Block – портативное хранилище данных для мобильных устройств
50 pcDuino3S – двухъядерный мини-компьютер за 99$
Роботы
51 Bartendro на Kickstarter: робот-бармен на Raspberry Pi
52 MOSS представляет детский робо-конструктор
Android
54 Камера, мотор, экшн! Обзор видеоредакторов для мобильных устройств
58 Тестирование Project Volta: что дает Android L в плане энергопотребления?
60 Sunrise Calendar удобный календарь-ежедневник
62 1Password для Android получил крупное обновление
63 MIUI V5 Android 4.4 KitKat выйдет для 17 смартфонов
63 Фотосканер документов YouCam Snap
64 Свежий Cyanogenmod 11 M8 на базе Android 4.4.4
Проект
66 Марк Хёрд: Oracle станет главным поставщиком облачных приложений
68 В Украине нашлись и национальная операционная система, и национальный антивирус
72 Oracle Big Data SQL
76 Конференция TAdviser СЭД и ECM DAY
Бизнес
78 Как начать собственный ИТ-бизнес
84 Бизнес и СПО: модель коммерциализации программных доработок
How-To
88 Надежное удаление данных с жестких дисков и внешних носителей с помощью scrub (diskscrub)
89 Консольная утилита для синхронизации локальных директорий mirdir
89 Как проверить скорость передачи в терминале
90 Как запускать .sh-скрипты в Ubuntu 12.04-14.04
90 Profile-cleaner: оптимизируем профили браузеров
Гаджеты
91 Samsung Smart Bike: концепция «умного» велосипеда с педальным приводом
92 Электронная книга для слепых со шрифтом Брайля
93 Планшет с 3D-камерой Project Tango от Google и LG увидит свет в следующем году
93 Смартфон Moto X+1 от Motorola может быть представлен в конце лета
94 ONYX BOOX T76ML Cleopatra 6.8-дюймовая электронная книга на базе Android
95 Ultimate Hacking Keyboard воплощение продуктивности и эргономики
Образование
96 Организация Linux Foundation будет помогать Code.org собирать средства для компьютерного образования
97 Одноплатный компьютер Raspberry Pi Model B+
98 Star Chart – для любителей астрономии
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104 Анонимные приложения для вашего смартфона
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Мультимедиа
110 15 интересных и полезных сайтов
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Fashion
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