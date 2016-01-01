UserAndLINUX v14.04 (№27) апрель 2014
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Тема номера: «Будущее мобильных угроз»
В этом номере вы найдете:
✔Бесплатный интернет от Opera
✔Ubuntu Kylin - национальная операционная система Китая
✔Брутальный экшн Brutal Legend
✔Bos Wars: война с разъяренными клиентами
✔Скаут v1.0.5 - поиграем в скаутов на Android
✔В 2025 году Интернет будет повсюду
✔Android Terminal Emulator
и много другого интересного материала.
Дорогие читатели!
Мы вновь рады представить вам новый номер журнала UserAndLINUX.
В этом номере как всегда вас ждет множество интересного материала.
Вы узнаете о будущем мобильных угроз и развитии Интернет-сети в 2025 году, научитесь устанавливать Linux-программы на ваши смартфоны.
Также в этом выпуске вы найдете описание релиза MATE 1.8 и обзор мобильныx браузеры Opera, Chrome и Firefox для Android. Игроманов порадует новость о том, что студия Valve адаптирует для Linux шутер Counter-Strike: Global Offensive, а также обзоры интересных игр для Linux и Android.
В рубрике Hi-tech вы найдете обзоры интересных и необычных гаджетов.
В рубрике Mobile фанаты Android-устройств найдут для себя множество интересной информации.
В рубрике Faces вы познакомитесь с создателем приложения Скаут v1.0.5 Евгением Левитиным.
Ubuntu Kylin – национальная операционная система Китая
В Китае разрабатывается мобильная операционная система
Новый релиз драм-машины Hydrogen
Павел Сироштан:
Релиз MATE 1.8
Первый смартфон на Yandex.Kit
Релиз Python 3.4
Виктор Кирильчук:
Как подключиться к WebDAV серверу в Android
Создаем DjVu файлы в Убунту
Дмитрий Каглик: Настраиваем раскладки клавиатуры в Xfce, Cinnamon и MATE
Сергей Крыжановский: SchoolAndLINUX – Занятие №5 Настройка интернета и локальной сети
Анастасия Звенигородская: Интервью с создателем приложения Скаут v1.0.5 (Android) Евгением Левитиным
Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе последних новостей в мире IT!
Мы стараемся подбирать материал так, чтобы каждый из вас нашел для себя что-то интересное и полезное.
Все свои пожелания, предложения и советы по улучшению и развитию журнала вы можете оставить на нашем форуме в разделе:
http://ualinux.com/forum/magazine
С уважением,
Главный редактор, Анастасия Звенигородская
07 Ubuntu Kylin – национальная операционная система Китая
08 Opera представляет Sponsored Web Pass – бесплатный доступ к Интернет
09 Границы окон в Ubuntu 14.04 будут удалены
09 Project Tango с Ubuntu
10 Европа построит 100-гигабитные сети
11 Обновлена мировая карта подводных кабелей
Software
13 Android Terminal Emulator v.1.0.58
14 Diodon
15 Установка Pepper Flash Player для Chromium с помощью репозитория
16 Final Term
17 Как подключиться к WebDAV серверу в Android
18 Workrave
19 Видеозвонки ВКонтакте в Ubuntu Linux
20 Настраиваем раскладки клавиатуры в Xfce, Cinnamon и MATE
23 Добавляем Alias в Ubuntu
23 Установка Arduino IDE в Ubuntu
Review
24 Релиз MATE 1.8
26 Младшие братья: мобильные браузеры Opera, Chrome и Firefox для Android
Games
37 Valve выпустит CS: Global Offensive на Linux
38 Ресторан 2 Dr. Panda
40 Castle Clash – великолепная фэнтази стратегия
42 Faerie Solitaire
43 Brütal Legend
44 LEGO® Hero Factory Invasion
45 Bos Wars. война с разъяренными клиентами
46 No time to explain
47 Speed Dreams
Hardware
48 MakerBot начинает принимать заказы на новые 3D-принтеры
49 Гарнитура Defender Warhead HN-G130 для геймеров
49 Creative выпустила внешнюю звуковую карту Sound Blaster Omni Surround 5.1
50 Обзор материнской платы GIGABYTE GA-B85M-DS3H
Mobile
54 5 способов использовать смартфон на Android, не прикасаясь к нему
60 Cмартфон Oppo Find 7 представлен официально
61 Google готовит презентацию модульного смартфона
62 USB2Go – плата для разработчиков Android
62 Обновился мессенджер WhatsApp для Android
63 Первый смартфон на Yandex.Kit
64 Мобильное приложение SocialRadar расскажет о людях вокруг
66 В Китае разрабатывается мобильная операционная система
Bussines
68 Мобильные платежи набирают популярность
69 Билл Гейтс вернул статус богатейшего человека
69 Министерство связи Египта приняло стратегию поддержки СПО
Face
70 Основатель Oculus считает, что сейчас – идеальное время для виртуальной реальности
73 Google приобрела часть активов разработчика игрового контроллера для Android-устройств Green Throttle
74 Скаут v1.0.5 (Android) – поиграем в скаутов
Media
77 Общесистемный эквалайзер PulseAudio для Ubuntu 13.10
77 Новый релиз драм-машины Hydrogen
78 Mockup
Hi-Tech
79 Компания Qumo выпустила «говорящие» перчатки Talking Gloves
80 Sony покажет на GDC 2014 свой ответ очкам виртуальной реальности Oculus Rift
81 Смартфоны на UBUNTU будут стоить 200-400 долларов
81 «Поющая» подушка Sleep Sound Generating Pillow
82 В 2025 году Интернет будет повсюду
83 Визитка в виде портативной консоли с тетрисом
84 К 2015 году планируется создать единый стандарт беспроводных зарядных устройств
85 Создана первая в мире "шапка-невидимка" с защитой от объемного звука
Education
86 Занятие №5. Настройка интернета и локальной сети
Power
92 Релиз Python 3.4.
93 Создаем DjVu файлы в Убунту
CyberCrime
95 Почта Gmail теперь зашифрована везде, и АНБ не добраться до писем пользователей
96 АНБ могла шпионить за компьютерами, даже не подключенными к Сети
97 Будущее мобильных угроз