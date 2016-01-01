UserAndLINUX v14.04 (№27) апрель 2014

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Тема номера: «Будущее мобильных угроз»

В этом номере вы найдете:

✔Бесплатный интернет от Opera

✔Ubuntu Kylin - национальная операционная система Китая

✔Брутальный экшн Brutal Legend

✔Bos Wars: война с разъяренными клиентами

✔Скаут v1.0.5 - поиграем в скаутов на Android

✔В 2025 году Интернет будет повсюду

✔Android Terminal Emulator

и много другого интересного материала.

Дорогие читатели!

Мы вновь рады представить вам новый номер журнала UserAndLINUX.

В этом номере как всегда вас ждет множество интересного материала.

Вы узнаете о будущем мобильных угроз и развитии Интернет-сети в 2025 году, научитесь устанавливать Linux-программы на ваши смартфоны.

Также в этом выпуске вы найдете описание релиза MATE 1.8 и обзор мобильныx браузеры Opera, Chrome и Firefox для Android. Игроманов порадует новость о том, что студия Valve адаптирует для Linux шутер Counter-Strike: Global Offensive, а также обзоры интересных игр для Linux и Android.

В рубрике Hi-tech вы найдете обзоры интересных и необычных гаджетов.

В рубрике Mobile фанаты Android-устройств найдут для себя множество интересной информации.

В рубрике Faces вы познакомитесь с создателем приложения Скаут v1.0.5 Евгением Левитиным.

Авторский материал в журнале: Илья Валиахметов:

Ubuntu Kylin – национальная операционная система Китая

В Китае разрабатывается мобильная операционная система

Новый релиз драм-машины Hydrogen Ubuntu Kylin – национальная операционная система КитаяВ Китае разрабатывается мобильная операционная системаНовый релиз драм-машины Hydrogen Павел Сироштан:

Релиз MATE 1.8

Первый смартфон на Yandex.Kit

Релиз Python 3.4 Виктор Кирильчук:

Как подключиться к WebDAV серверу в Android

Создаем DjVu файлы в Убунту Дмитрий Каглик: Настраиваем раскладки клавиатуры в Xfce, Cinnamon и MATE

Сергей Крыжановский: SchoolAndLINUX – Занятие №5 Настройка интернета и локальной сети

Анастасия Звенигородская: Интервью с создателем приложения Скаут v1.0.5 (Android) Евгением Левитиным

Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе последних новостей в мире IT!

Мы стараемся подбирать материал так, чтобы каждый из вас нашел для себя что-то интересное и полезное.

Все свои пожелания, предложения и советы по улучшению и развитию журнала вы можете оставить на нашем форуме в разделе:

http://ualinux.com/forum/magazine



С уважением,

Главный редактор, Анастасия Звенигородская