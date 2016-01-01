UserAndLINUX v14.05 (№28) май 2014

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Тема номера: «Stalker Clear Sky на Ubuntu»

В этом номере вы найдете:

✔Владельцы банкоматов переходят на Linux

✔GNOME 3.12: релиз новой версии

✔Альтернативная прошивка MIUI, которая заставит вас забыть про Android

✔Спортивные приложения для Android

✔Перспективы «свободного» документооборота

✔Играем в Cybercrime-детективов

✔IT-сообщество предлагает правительству реализацию национального проекта «Инновационная Украина»

✔AndrOpen Office - офисное приложение для мобильных платформ

✔XBMC - домашний кинотеатр легко и просто

и много другого интересного материала.

Дорогие читатели!

Перед вами - майский номер журнала UserAndLINUX.

Мы рады приветствовать вас на его страницах. Как вы можете заметить, мы изменили дизайн журнала, а также переименовали его рубрики. Надеемся, что вам нравятся обновления и улучшения журнала и вы читаете его с удовольствием!

С этого номера в журнал добавлена рубрика «Наука». В ней вы найдете научные статьи различной тематики, связанные со свободным программным обеспечением и его разработкой. Все желающие могут присылать на адрес редакции свои научные работы для публикации.

В этом номере вы узнаете, почему владельцы банкоматов собираются перейти на Linux, прочитаете о новом Linux-дистрибутиве — GosLinux, который внедряет Федеральная служба судебных приставов РФ.

В рубрике «Обзоры» вы познакомитесь с интересной прошивкой MIUI, которая заставит вас забыть про Android, а также узнаете о нововведениях в GNOME 3.12.

В рубрике «Софт» вы научитесь работать с эмулятором Ubuntu Phone, найдете заключительную статью про настройку раскладки клавиатуры в LXDE, Enlightenment и Openbox, а также узнаете про один из масштабных проектов «корпорации добра» - «Google Книги».

Рубрика Игры порадует геймеров обилием новых игрушек для Linux и Andoid.

В рубрике Личность вы найдете интервью с координатором проекта «Инновационная Украина» Евгением Ленгом.

Это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех самых интересных и важных событий в мире Linux&Andoid.

Авторский материал в журнале: Рябцев Виктор

AdvoCam-FD7 Profi-GPS – видеорегистратор с возможностью записи в Super Full HD

Первый в мире смартфон с пятью разноцветными панелями AdvoCam-FD7 Profi-GPS – видеорегистратор с возможностью записи в Super Full HDПервый в мире смартфон с пятью разноцветными панелями Сироштан Павел

Релиз GNOME 3.12

Перспективы свободного документооборота вчера, сегодня, завтра Егоров Андрей: Мелочь, а приятно. Обзор игры Botanicula

Крыжановский Сергей: Занятие No6. Понятие суперпользователя root. Учетные записи. Установка и удаление программ

Команда журнала: Играем в Cybercrime-детективов, или компьютерная экспертиза для чайников

Кирильчук Виктор: Будильник в Ubuntu

Каглик Дмитрий: Настраиваем раскладки клавиатуры в LXDE, Enlightenment и Openbox

Звенигородская Анастасия: «Инновационная Украина». IT-сообщество предлагает правительству реализацию национального проекта

Степанов Александр: Новая сила управления. Открытая разработка информационных систем управления как фактор модернизации российской промышленности

Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе последних новостей в мире IT!

Мы стараемся подбирать материал так, чтобы каждый из вас нашел для себя что-то интересное и полезное.

Все свои пожелания, предложения и советы по улучшению и развитию журнала вы можете оставить на нашем форуме в разделе:

http://ualinux.com/forum/magazine



С уважением,

Главный редактор, Анастасия Звенигородская