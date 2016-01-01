UserAndLINUX v14.05 (№28) май 2014
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Тема номера: «Stalker Clear Sky на Ubuntu»
В этом номере вы найдете:
✔Владельцы банкоматов переходят на Linux
✔GNOME 3.12: релиз новой версии
✔Альтернативная прошивка MIUI, которая заставит вас забыть про Android
✔Спортивные приложения для Android
✔Перспективы «свободного» документооборота
✔Играем в Cybercrime-детективов
✔IT-сообщество предлагает правительству реализацию национального проекта «Инновационная Украина»
✔AndrOpen Office - офисное приложение для мобильных платформ
✔XBMC - домашний кинотеатр легко и просто
и много другого интересного материала.
Дорогие читатели!
Перед вами - майский номер журнала UserAndLINUX.
Мы рады приветствовать вас на его страницах. Как вы можете заметить, мы изменили дизайн журнала, а также переименовали его рубрики. Надеемся, что вам нравятся обновления и улучшения журнала и вы читаете его с удовольствием!
С этого номера в журнал добавлена рубрика «Наука». В ней вы найдете научные статьи различной тематики, связанные со свободным программным обеспечением и его разработкой. Все желающие могут присылать на адрес редакции свои научные работы для публикации.
В этом номере вы узнаете, почему владельцы банкоматов собираются перейти на Linux, прочитаете о новом Linux-дистрибутиве — GosLinux, который внедряет Федеральная служба судебных приставов РФ.
В рубрике «Обзоры» вы познакомитесь с интересной прошивкой MIUI, которая заставит вас забыть про Android, а также узнаете о нововведениях в GNOME 3.12.
В рубрике «Софт» вы научитесь работать с эмулятором Ubuntu Phone, найдете заключительную статью про настройку раскладки клавиатуры в LXDE, Enlightenment и Openbox, а также узнаете про один из масштабных проектов «корпорации добра» - «Google Книги».
Рубрика Игры порадует геймеров обилием новых игрушек для Linux и Andoid.
В рубрике Личность вы найдете интервью с координатором проекта «Инновационная Украина» Евгением Ленгом.
Это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех самых интересных и важных событий в мире Linux&Andoid.
AdvoCam-FD7 Profi-GPS – видеорегистратор с возможностью записи в Super Full HD
Первый в мире смартфон с пятью разноцветными панелями
Сироштан Павел
Релиз GNOME 3.12
Перспективы свободного документооборота вчера, сегодня, завтра
Егоров Андрей: Мелочь, а приятно. Обзор игры Botanicula
Крыжановский Сергей: Занятие No6. Понятие суперпользователя root. Учетные записи. Установка и удаление программ
Команда журнала: Играем в Cybercrime-детективов, или компьютерная экспертиза для чайников
Кирильчук Виктор: Будильник в Ubuntu
Каглик Дмитрий: Настраиваем раскладки клавиатуры в LXDE, Enlightenment и Openbox
Звенигородская Анастасия: «Инновационная Украина». IT-сообщество предлагает правительству реализацию национального проекта
Степанов Александр: Новая сила управления. Открытая разработка информационных систем управления как фактор модернизации российской промышленности
Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе последних новостей в мире IT!
Мы стараемся подбирать материал так, чтобы каждый из вас нашел для себя что-то интересное и полезное.
Все свои пожелания, предложения и советы по улучшению и развитию журнала вы можете оставить на нашем форуме в разделе:
http://ualinux.com/forum/magazine
С уважением,
Главный редактор, Анастасия Звенигородская
05 Надежный Тар: вышла Ubuntu 14.04
06 Владельцы банкоматов переходят на Linux
07 Maxthon-on-Linux
07 ГосЛинукс
Софт
08 Google Книги
11 Выпущено обновление Kaspersky Security для Linux Mail Server
12 Настраиваем раскладки клавиатуры в LXDE, Enlightenment и Openbox
14 Эмулятор Ubuntu Phone
15 Будильник в Ubuntu
15 Установка «Google Земля» в Ubuntu x64
Обзоры
16 Релиз GNOME 3.12
23 MIUI – забудьте про Android
Игры
26 Мелочь, а приятно. Обзор игры Botanicula
30 5 лучших пошаговых стратегий для Android
32 CryEngine для Linux
34 S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. Установка в Ubuntu
35 Dangerous Insects на Ubuntu
35 Шутер и авиасимулятор в одном лице
Железо
36 Ничто не забыто
37 Пико-проектор Aiptek GoProjector
38 Портативная игровая приставка Droid 7
39 Твердотельные накопители Kingston M.2 2260 SATA в мобильных ПК ASUS Zenbook U
Android
40 Офисное приложение для мобильных платформ AndrOpen Office
44 Спортивные приложения для Android
47 В 2015 году все телефоны будут оснащаться «кнопками смерти»
Проект
48 «Инновационная Украина». IT-сообщество предлагает правительству реализацию национального проекта
54 Марк Шаттлворт: Mir по умолчанию появится не ранее Ubuntu 16.04
Бизнес
56 Перспективы свободного документооборота вчера, сегодня, завтра
58 Марк Цукерберг и Элон Маск инвестируют в разработку искусственного интеллекта
59 Компанию Viewdle закрыли. Разработчики переехали в американский офис Motorola Mobility
60 Эстонские IT-специалисты помогут Украине построить электронное правительство
Образование
61 Занятие No6. Понятие суперпользователя root. Учетные записи. Установка и удаление программ
Мультимедиа
68 Домашний кинотетатр – легко и просто
71 Dia – редактор диаграмм
72 GmusicBrowser
How-To
74 Устанавливаем Linux-программы на смартфон под управлением Android
82 Включение сервера с помощью мобильного телефона из внешнего мира
84 В чем разница между 32- и 64-битной версиями Ubuntu?
CyberCrime
86 Играем в Cybercrime-детективов, или компьютерная экспертиза для чайников
90 Шпион, выйди вон! Управляем приватностью аккаунтов веб‐ресурсов
Гаджеты
94 Детство Терминатора: игрушки для малышей XXI века
98 AdvoCam-FD7 Profi-GPS – видеорегистратор с возможностью записи в Super Full HD
99 Первый в мире смартфон с пятью разноцветными панелями
Наука
100 Новая сила управления. Открытая разработка информационных систем управления как фактор модернизации российской промышленности