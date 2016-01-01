UserAndLINUX v14.06 (№29) июнь-июль 2014
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Тема номера: «Ужасающие трояны iBanking»
В этом номере вы найдете:
✔Новые дистрибутивы: Linux Mint 17, Rosa Desktop Fresh R3, Ubuntu 14.04 LTS
✔Готовим к отпуску свой Android
✔Xmind — менеджер интеллектуальных карт для каждого
✔Space Engineers — лучшее место для ваших кораблей
✔Nibbio — Вам Ubuntu или Android?
✔WinRar и другие архиваторы для Android
✔Стерео 3D-плеер Bino
✔Массовая рассылка в Ubuntu
и много другого интересного материала.
Дорогие друзья!
Перед вами летний выпуск журнала UserAndLINUX.
В нем вы найдете приложения, которые необходимы каждому владельцу смартфона, собравшемуся в отпуск. Также для вас команда журнала подготовила обзоры новых версий операционных систем - Rosa Desktop Fresh R3, Linux Mint 17 Qiana RC и Ubuntu 14.04 LTS.
В этом номере вы узнаете о запрете на Windows 8, который способен оживить рынок открытых национальных ОС в Китае, найдете обзор популярных высоконагруженных сайтов и приложений на Python, научитесь работать с популярной программой Ubuntu Tweak, в которой есть инструмент для редактирования репозиториев, очистка системы от лишнего мусора, настройка Nautilus, информация о системе, настройка Compiz, Unity, оформления тем, шрифтов, автозапуска и многое другое.
Для музыкантов и диджеев мы подготовили обзор программы QTractor — свободного ПО для звукозаписи и редактирования аудио-файлов, который практически не уступает популярным коммерческим ПО.
В рубрике CyberCrime вас ждет статья про ужасающий троян, носящий имя «iBanking», который способен обойти даже двухфакторную аутентификацию и является угрозой для всех пользователей смартфонов под управлением ОС Android.
Одними из первых вы увидите Fire Phone — смартфон с 6 камерами от Amazon; ноутбук, созданный специально для разработчиков — Sputnik; узнаете, что зарядные устройства в скором времени придут на борьбу с компьютерными вирусами.
Также вы найдете на наших страницах интервью с организатором самой большой оффлайн-конференции в Украине «iForum 2014», который подведет итоги конференции и расскажет о планах развития ИТ-сферы в Украине.
- Linux Mint 17 Qiana. Первое знакомство
- Поддержка Python 2.7 продлена до 2020 года
Кирильчук Виктор:
- Твикеры для Ubuntu
- Массовая рассылка писем в Ubuntu
Звенигородская Анастасия:
- Xmind – кросплатформенный менеджер интеллектуальных карт для каждого
- Александр Мась Об iForum 2014
Егоров Андрей: Готовимся к отпуску — необходимые приложения для вашего смартфона
Крыжановский Сергей: Занятие №7. Драйверы. Работа с оборудованием
Это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала.
Свои предложения и замечания оставляйте на нашем форуме
Приятного чтения!
Главный редактор, Анастасия Звенигородская
05 «Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены Windows и СУБД Oracle
06 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае
08 Линус Торвальдс получил награду IEEE Computer Pioneer
09 Вышел Rosa Desktop Fresh
Софт
10 Cherrytree — иерархическая записная книжка для Ubuntu
11 Твикеры для Ubuntu
12 Docky — альтернативный лаунчер
13 Массовая рассылка писем в Ubuntu
14 Лаунчер Synapse — найти все!
15 GUAKE — терминал в стиле Quake
16 Xmind - кросплатформенный менеджер интеллектуальных карт для каждого
Обзоры
18 Linux Mint 17 Qiana RC.Первое знакомство
20 Финальный релиз Ubuntu 14.04 LTS
Игры
25 Euro Truck Simulator 2 — с грузом по Европе
28 Space Enaineers - лучшее место для ваших кораблей
33 The Last Door — Collector's Edition (2014)
Железо
34 Keybord PC - компьютер с Ubuntu в клавиатуре
35 Nibbio — вам Ubuntu или Android?
36 Вышел ноутбук для разработчиков - Sputnik
37 StormFly — своя Ubuntu всегда с собой
Android
38 Готовимся к отпуску - необходимые приложения для вашего смартфона
44 Упаковочны цех:WinRar и другие архиваторы для Android
49 Google меняет дизайн Android
50 Серебро по корману
50 Зарядные устройства придут на борьбу с вирусами
51 Fire Phone: чем смартфон Amazon отличается от конкурентов
Проект
55 Высоконагруженные сайты и приложения на Python
59 Александр Мась. Об iForum 2014
Бизнес
62 Британская налоговая: «Открытое ПО очень экономично»
63 Новый репозиторий NASA
64 У GNOME Foundation закончились деньги
How-To
65 Ubuntu After Install
66 Следим в Linux за рабочей температурой ваших компьютеров
69 Поддержка Python 2.7 продлена до 2020 года
Гаджеты
70 Google показал прототип первого самоуправляемого автомобиля
71 MOD-t: 3D принтер для всех за 249$
73 Google представила ОС для смарт-устройств
Образование
74 Занятие № 7. Драйверы. Работы с оборудованием
CyberCrime
79 iBanking как трояны за $5 000 обходят двухфакторную аутентификацию
82 Google сможет сканировать и распространять письма пользователей
84 Viber вновь захлестнули сообщения о том, что сервис станет платным
Мультимедиа
86 Aaphoto цветокоррекция изображений для занятых
87 Cтерео 3D-плеер Bino
88 Plasma Media Center для Ubuntu
89 QTractor - свободная программа для звукозаписи
95 В следующем номере