UserAndLINUX v14.06 (№29) июнь-июль 2014

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Тема номера: «Ужасающие трояны iBanking»

В этом номере вы найдете:

✔Новые дистрибутивы: Linux Mint 17, Rosa Desktop Fresh R3, Ubuntu 14.04 LTS

✔Готовим к отпуску свой Android

✔Xmind — менеджер интеллектуальных карт для каждого

✔Space Engineers — лучшее место для ваших кораблей

✔Nibbio — Вам Ubuntu или Android?

✔WinRar и другие архиваторы для Android

✔Стерео 3D-плеер Bino

✔Массовая рассылка в Ubuntu

и много другого интересного материала.

Дорогие друзья!

Перед вами летний выпуск журнала UserAndLINUX.

В нем вы найдете приложения, которые необходимы каждому владельцу смартфона, собравшемуся в отпуск. Также для вас команда журнала подготовила обзоры новых версий операционных систем - Rosa Desktop Fresh R3, Linux Mint 17 Qiana RC и Ubuntu 14.04 LTS.

В этом номере вы узнаете о запрете на Windows 8, который способен оживить рынок открытых национальных ОС в Китае, найдете обзор популярных высоконагруженных сайтов и приложений на Python, научитесь работать с популярной программой Ubuntu Tweak, в которой есть инструмент для редактирования репозиториев, очистка системы от лишнего мусора, настройка Nautilus, информация о системе, настройка Compiz, Unity, оформления тем, шрифтов, автозапуска и многое другое.

Для музыкантов и диджеев мы подготовили обзор программы QTractor — свободного ПО для звукозаписи и редактирования аудио-файлов, который практически не уступает популярным коммерческим ПО.

В рубрике CyberCrime вас ждет статья про ужасающий троян, носящий имя «iBanking», который способен обойти даже двухфакторную аутентификацию и является угрозой для всех пользователей смартфонов под управлением ОС Android.

Одними из первых вы увидите Fire Phone — смартфон с 6 камерами от Amazon; ноутбук, созданный специально для разработчиков — Sputnik; узнаете, что зарядные устройства в скором времени придут на борьбу с компьютерными вирусами.

Также вы найдете на наших страницах интервью с организатором самой большой оффлайн-конференции в Украине «iForum 2014», который подведет итоги конференции и расскажет о планах развития ИТ-сферы в Украине.

Авторский материал в журнале: Сироштан Павел:

- Linux Mint 17 Qiana. Первое знакомство

- Поддержка Python 2.7 продлена до 2020 года

Кирильчук Виктор:

- Твикеры для Ubuntu

- Массовая рассылка писем в Ubuntu

Звенигородская Анастасия:

- Xmind – кросплатформенный менеджер интеллектуальных карт для каждого

- Александр Мась Об iForum 2014

Егоров Андрей: Готовимся к отпуску — необходимые приложения для вашего смартфона

Крыжановский Сергей: Занятие №7. Драйверы. Работа с оборудованием

Это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала.

Свои предложения и замечания оставляйте на нашем форуме

Приятного чтения!

Главный редактор, Анастасия Звенигородская