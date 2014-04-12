UserAndLINUX v14.08 (#30) август 2014

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Тема номера: «Oracle станет главным поставщиком облачных приложений»

В этом номере вы найдете:

✔CoreOS - экономный дистрибутив Linux

✔10 000 активаций мобильной Ubuntu — это только начало

✔The Orange Box: переносное облако с ✔OpenStack от Canonical

✔SteamOS и Steam Machine: идеальная игровая система по версии Valve

✔Transformers: Age Of Extinction для Android и iOS

✔Calculate Linux 13.19

✔Национальная ОС и национальный антивирус нашлись в Украине

✔OpenStack & Mirantis

и много другого интересного материала.

Дорогие читатели!

Перед вами юбилейный 30-ый выпуск журнала UserAndLINUX.

Вот уже четыре года мы активно работаем над созданием ежемесячного электронного издания. Мы искренне надеемся, что все новшества и изменения в структуре журнала вас радуют и усиливают интерес к его чтению.

Темой номера стали облачные сервисы, представленные компаниями Oracle, OpenStack и Canonical. В рубрике «Проект» — Марк Хёрд, президент компании Oracle, рассказывает о будущем облачных приложений, а также презентация нового продукта — Oracle Big Data.

Также в этой рубрике вы найдете отчет о проведении в Верховной Раде Украины круглого стола на тему: "Национальная операционная система", в результате которого выяснилось, что в стране существует и национальная операционная система на базе Linux, и национальный антивирус.

В рубрике «Новости» — «облако в коробке» - Ubuntu Orange Box, представленное Canonical на конференции OpenStack Summit 2014.

В рубрике Железо вы узнаете обо всех интересных новинках, выпущенных за прошедший месяц, а также о российском процессоре, названым гордым именем «Baikal», который может быть выпущен уже в следующем году.

Также на страницах нашего журнала появилась новая рубрика — Роботы, которая будет знакомить вас с миром робототехники и кибернетики, рассказывая о новинках и интересных разработках на базе свободного ПО.

Рубрика Android — для братьев наших меньших. Владельцев смартфонов порадуют обзоры интересных приложений, прошивок, обновлений, подборки видеоредакторов для мобильных устройств.

Из авторских работ стоит отметить: Дмитрий Каглик - Мультиязычная проверка орфографии в Pidgin

Павел Сироштан - Свежий Cyanogenmod 11 M8 на базе Android 4.4.4

Виктор Кирильчук - Как проверить скорость передачи в терминале

Виктор Кирильчук - Как запускать .sh-скрипты в Ubuntu 12.04-14.04

Это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала.

Свои предложения и замечания оставляйте на нашем форуме

Приятного чтения!

Главный редактор, Анастасия Звенигородская