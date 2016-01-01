UserAndLINUX v14.03 (№26) март 2014
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Тема номера: «Majesty: The Fantasy Kingdom Sim - реальная стратегия»
В этом номере вы найдете:
✔Вторая жизнь старого нетбука или wellcome Android x86
✔Photoshop для Android
✔Знакомьтесь, Manjaro Linux
✔Интервью с создателем UTOO - первого украинского облачного сервиса
✔Робот телеприсутствия на базе Ubuntu
✔Cофт для работы с жесткимо диском
✔ViewSonic ViewPad 10i – планшет с Windows & Android
✔Новая технология – 4D печать
✔Новые технологии в области создания роботов
✔Octodad: Dadliest выйдет на Linux
✔Игровая консоль Valve на основе Steam OS
✔Meizu поддержит ОС Ubuntu Phone
Наша дружная команда рада представить Вам первый весенний номер журнала UserAndLINUX в этом году и пожелать всем читателям доброты, счастья и мирного неба над головой.
Также хотим от всей души поздравить наших прекрасных читательниц с прошедшим Международным женским днем и отметить, что женщины в компьютерном деле - не только редкость, но и та изюминка, которая так радует и вдохновляет.
С каждым выпуском мы стараемся улучшать дизайн журнала, работаем над его содержанием, чтобы удовлетворить интерес каждого из вас. С каждым выпуском в журнале все больше авторского материала, интервью с создателями и основателями интересных интернет-ресурсов.
Встречайте первый украинский облачный сервис: utoo
Интервью с Ярославом Юрченко, одним из основателей проекта Utoo
Обновляем LibreOffice до версии 4.2
Печатаем брошюру в LibreOffice
Cофт для жесткого диска
Чем смотреть SWF-файлы
Как изменить IP-адрес в браузере TOR
Файловый обмен между Ubuntu и Windows
Как создать двустороннюю визитку с помощью GIMP
Создание цветовых профилей для мониторов и принтеров
Убираем шум при помощи Audacity
Нужные сетевые команды в Ubuntu
Блокируем нежелательный интернет-контент
CPU-G – информация о «железе» компьютера
Орехов Виталий:
Adobe Photoshop для Android
Вторая жизнь старого нетбука, или добро пожаловать, Android x86!
Контроль расходов с GnuCash
Изменение разрешения загрузчика Grub
TeamViewer: помощь близка
Дмитраж Иван:
Kcheckhash – подсчет и сравнение хеш-сумм
Легче лёгкого: обзор LXLE Linux
Яндекс.Диск в Linux
Звенигородская Анастасия:
Интервью с Александром Русановым, разработчиком сайта Loveplusplus.ru
Что такое Manjaro Linux?
Каглик Дмитрий: Настраиваем раскладки клавиатуры в Unity, GNOME 3 и KDE
Крыжановский Сергей: Файловая система и структура файлов в Linux. Работа с файлами и каталогами
Ткаченко Кирилл: Быстрая передача файлов в гетерогенной среде
перевод Валиахметова Ильи: Рисуем иконки в Inkscape
Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе последних новостей в мире IT!
Мы стараемся подбирать материал так, чтобы каждый из вас нашел для себя что-то интересное и полезное.
Все свои пожелания, предложения и советы по улучшению и развитию журнала вы можете оставить на нашем форуме в разделе:
http://ualinux.com/forum/magazine
С уважением,
Главный редактор, Анастасия Звенигородская
05 Все электрички Украины на Яндекс.Расписаниях
06 Российская сеть магазинов DNS представила линейку ноутбуков с Ubuntu Linux
07 Новая технология – 4D печать
07 Новые технологии в области создания роботов
08 Революционная технология двойных камер
10 Финская уха из зеленого робота
Software
14 Облака сгущаются
16 Встречайте первый украинский облачный сервис: utoo
17 Adobe Photoshop для Android
18 Вторая жизнь старого нетбука, или добро пожаловать, Android x86!
20 Настраиваем раскладки клавиатуры в Unity, GNOME 3 и KDE
23 Контроль расходов в Ubuntu с GnuCash
24 Обновляем LibreOffice до версии 4.2
24 Как отобразить скрытые элементы в автозапуске Ubuntu 13.10 и других версий?
25 Изменение разрешения загрузчика Grub
25 Evasi0n – джейлбрейк iOS 6 на Ubuntu
26 Cофт для жесткого диска в Ubuntu
28 Небольшая утилита для управления внешними носителями
28 Kcheckhash – подсчет и сравнение хеш-сумм
29 Чем смотреть SWF-файлы в Ubuntu
29 Как изменить IP-адрес в браузере TOR
30 Файловый обмен между Ubuntu и Windows
Review
32 Что такое Manjaro Linux?
36 Легче лёгкого: обзор LXLE Linux
Games
38 Его величество симулятор. Majesty: The Fantasy Kingdom Sim
42 До Луны и обратно
43 Octodad: Dadliest выйдет на Linux
Hardware
44 Планшет Lenovo Yoga Tablet 10
46 Мини-ПК Rikomagic MK802 IV LE с Ubuntu на борту
46 Tronsmart Vega S89 – Android-телеприставка с поддержкой 4K Ultra HD
47 Игровая консоль Valve на основе Steam OS
47 «Умные» очки Intelligent Glasses переводят тексты
Mobile
48 CEO Lenovo «воскресит» Motorola всего за несколько кварталов
50 Яндекс сделал прошивку на базе Android
51 Google показал смартфон со встроенным 3D-сканером
52 ViewSonic ViewPad 10i – планшет с двумя операционками
52 Смартфон Gionee толщиной в 5,5 мм
53 Meizu поддержит ОС Ubuntu Phone
53 Nokia Treasure Tag поможет не потерять ключи
Face
54 Мастера облачного дела
56 Love ++
Bussines
59 Facebook покупает мессенджер WhatsApp
60 IBM объявляет об открытии конкурса для разработчиков мобильных приложений
62 «Банкинг 4.0»: выражайтесь яснее
65 Средняя цена Android-смартфонов в два раза меньше iPhone
Education
66 Занятие №4. Файловая система и структура файлов в Linux. Работа с файлами и каталогами
Media
72 Шесть самых красивых музыкальных плееров в Linux
75 Гибридная видеосистема
76 Выпуск Ardour 3.5 – звукового редактора для Linux
76 Выпуск видеоредактора Pitivi 0.92
77 Универсальный 3D/2D медиапроигрыватель
78 Как создать двустороннюю визитку с помощью GIMP
80 Рисуем иконки в Inkscape
82 Создание цветовых профилей для мониторов и принтеров
83 Как склеить .avi файлы в Ubuntu
83 Убираем шум при помощи Audacity
Power
84 TeamViewer: помощь близка
85 Быстрая передача файлов в гетерогенной среде
86 Нужные сетевые команды в Ubuntu
90 Яндекс.Диск в Linux
92 Блокируем нежелательный интернет-контент
93 Перевод выделенного текста с любого языка на русский
94 Печатаем брошюру в LibreOffice
95 Как вернуть классическое наложение полосы прокрутки в Ubuntu 13.10
96 Затемнение неактивных окон в Ubuntu
98 CPU-G – информация о «железе» компьютера
CyberCrime
100 Kickstarter взломан, информация пользователей украдена
101 Представлен прототип вредоносного ПО, взаимодействующего через звуковой канал связи
101 Торговое представительство США: Rutracker и «Вконтакте» – злостные пираты
Hi-Tech
102 Музыка всегда с тобой
104 Робот телеприсутствия на базе Ubuntu
105 Astell & Kern AK240 – поративный медиаплеер класса high-end
105 Смартфон Oppo Find 7 может быть оснащён 50-Мп камерой
106 Ботнет, состоящий из «умных» телевизоров, медиацентров ПК и… холодильника
107 PocketBook 640: первый в мире влагостойкий и пылезащищённый ридер