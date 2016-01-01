UserAndLINUX v14.03 (№26) март 2014

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Тема номера: «Majesty: The Fantasy Kingdom Sim - реальная стратегия»

В этом номере вы найдете:

✔Вторая жизнь старого нетбука или wellcome Android x86

✔Photoshop для Android

✔Знакомьтесь, Manjaro Linux

✔Интервью с создателем UTOO - первого украинского облачного сервиса

✔Робот телеприсутствия на базе Ubuntu

✔Cофт для работы с жесткимо диском

✔ViewSonic ViewPad 10i – планшет с Windows & Android

✔Новая технология – 4D печать

✔Новые технологии в области создания роботов

✔Octodad: Dadliest выйдет на Linux

✔Игровая консоль Valve на основе Steam OS

✔Meizu поддержит ОС Ubuntu Phone

Наша дружная команда рада представить Вам первый весенний номер журнала UserAndLINUX в этом году и пожелать всем читателям доброты, счастья и мирного неба над головой.

Также хотим от всей души поздравить наших прекрасных читательниц с прошедшим Международным женским днем и отметить, что женщины в компьютерном деле - не только редкость, но и та изюминка, которая так радует и вдохновляет.

С каждым выпуском мы стараемся улучшать дизайн журнала, работаем над его содержанием, чтобы удовлетворить интерес каждого из вас. С каждым выпуском в журнале все больше авторского материала, интервью с создателями и основателями интересных интернет-ресурсов.



Авторский материал в журнале: Кирильчук Виктор:

Встречайте первый украинский облачный сервис: utoo

Интервью с Ярославом Юрченко, одним из основателей проекта Utoo

Обновляем LibreOffice до версии 4.2

Печатаем брошюру в LibreOffice

Cофт для жесткого диска

Чем смотреть SWF-файлы

Как изменить IP-адрес в браузере TOR

Файловый обмен между Ubuntu и Windows

Как создать двустороннюю визитку с помощью GIMP

Создание цветовых профилей для мониторов и принтеров

Убираем шум при помощи Audacity

Нужные сетевые команды в Ubuntu

Блокируем нежелательный интернет-контент

CPU-G – информация о «железе» компьютера



Орехов Виталий:

Adobe Photoshop для Android

Вторая жизнь старого нетбука, или добро пожаловать, Android x86!

Контроль расходов с GnuCash

Изменение разрешения загрузчика Grub

TeamViewer: помощь близка



Дмитраж Иван:

Kcheckhash – подсчет и сравнение хеш-сумм

Легче лёгкого: обзор LXLE Linux

Яндекс.Диск в Linux



Звенигородская Анастасия:

Интервью с Александром Русановым, разработчиком сайта Loveplusplus.ru

Что такое Manjaro Linux?



Каглик Дмитрий: Настраиваем раскладки клавиатуры в Unity, GNOME 3 и KDE

Крыжановский Сергей: Файловая система и структура файлов в Linux. Работа с файлами и каталогами

Ткаченко Кирилл: Быстрая передача файлов в гетерогенной среде

перевод Валиахметова Ильи: Рисуем иконки в Inkscape

Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе последних новостей в мире IT!

Мы стараемся подбирать материал так, чтобы каждый из вас нашел для себя что-то интересное и полезное.

Все свои пожелания, предложения и советы по улучшению и развитию журнала вы можете оставить на нашем форуме в разделе:

http://ualinux.com/forum/magazine



С уважением,

Главный редактор, Анастасия Звенигородская