Проведено обновление Windows EducationPack до 19.11

Обновлен и доступен для свободной загрузки Windows EducationPack 19.11 - наиболее полный сборник программного обеспечения OpenSource для операционной системы MS Windows, предназначенного для организации и упрощения процесса обучения в образовательных учреждениях.

Дополнение содержит 70 образовательных и научных приложений и будет полезно школам(включая младшие классы), лицеям и высшим учебным заведениям (институтам, университетам). Так же в нем присутствуют программы для управления и контроля учебным процессом.

Также на дисках присутствует документация по обучению работы с более чем 20-и программами: OpenOffice, Blender, GIMP, Inkscape, Java Eclipse, Scilab, Scribus и другие.

Последнее обновление увеличило размер сборника до трех DVD дисков.

Было проведено обновление программ, которые уже ранее присутствовали в данном сборнике. Также были удалены старые программы, которые на данный момент уже не существуют или давно не обновлялись и добавлено много новых, например: Blender - система 3D моделирования; GIMP - редактор растровой графически(Adobe Photoshop); Inkscape - редактор векторной графики(Corel Draw); LibreOffice - полноценная замена Microsoft Office; Scribus - вёрстка документов (QuarkXPress, Adobe InDesign); Fedena - система для управления школой; Gibbon - управление компьютерными классами; OpenBoard - интерактивное приложение для доски и другие

Прочитать более детально про сборник и загрузить его можно на странице проекта.

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