Релиз дистрибутива для образовательных учреждений Ubuntu EducationPack 16.04

Дистрибутив ориентирован на использование в учебных учреждениях любой категории и предоставляет из коробки полностью настроенное решение для образовательного учреждения сразу после установки.

Установочный диск уже содержит более 140 предустановленных программ для образования, науки, программирования и организации учебного процесса, а ещё более 80 программ доступно на дополнительном диске.

Интерфейс базируется на GNOME Flashback.

LTSP-сервер входящий в комплект позволит использовать старые компьютеры (даже выпущенные десять или более лет назад) в качестве тонких LTSP-клиентов или бездисковых рабочих станций, загружающихся из сети без всякой установки.

Дистрибутив разрабатывался при активном участии Phetole Technology.

Установочные диски поставляются для 32 бит (x32, x86, i386) и 64 бит (x64, amd64, x86-64) систем.

Размеры 4.2Гб и 4.1Гб соответственно.

Прочитать более детально про дистрибутив и загрузить его можно на странице проекта.