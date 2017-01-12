Доступен для загрузки Ubuntu GamePack 16.04 - система, которая обеспечит гарантированный запуск более чем 22 381 игр и приложений для MS Windows и MS-DOS, так и оригинальных, разработанных специально для платформы GNU/Linux.

Новое относительно прошлой версии:

- дистрибутив собран на кодовой базе 16.04 с обновлениями по январь 2017

- кроме ранее существующих дополнений, в состав включенны дополнительно еще:

игровая платформа Lutris; утилита CrossOver для запуска Windows-приложений; утилиты DOSBox и DOSEmu для запуска DOS-приложений; Sparky APTus Gamer для удобной установки различных приставок, эмуляторов и других инструментов; Gnome Twitch для просмотра игрового видео и стриминга.

Ознакомиться более подробно, а также загрузить, можно здесь