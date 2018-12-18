Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 18.04

Дистрибутив Ubuntu*Pack 18.04 представлен в виде 11-и независимых систем с различными графическим интерфейсами.

Образы для amd64 платформ: GNOME (Cannonical), Cinnamon, GNOME, GNOME Classic, GNOME Flashback, Unity.

Образы для i386 и amd64 платформ: Budgie, KDE (Kubuntu), LXDE (Lubuntu), MATE, Xfce (Xubuntu).

Дистрибутивы основаны на операционной системе Ubuntu 18.04 LTS, что позволит их долгое использование и соответственно включают в себя все его нововведения.

Что нового в дистрибутивах и отличия от прошлого выпуска:

✔ семейство пополнилось новой сборкой с интерфейсом Budgie

✔ включены все официальные обновления Ubuntu по декабрь 2018 года

Дополнительно обновлены:

✔ LibreOffice до версии 6.1.3

✔ ядро до версии 4.15

Также дополнительно установлены:

✔ утилита восстановления загрузочной записи (Boot Repair)

✔ возможность раскрасить папки разным цветом (Folder Color)

✔ поддержка шифрования папок, разделов и дисков (encFS, Veracypt)

✔ Oracle Java 1.8

✔ приложения для общения по Skype и Viber

✔ резервирование и восстановление системы (TimeShift)

✔ утилита восстановления удаленных файлов (R-Linux)

✔ утилита всплывающих уведомлений об устройствах (Udev Notify)

✔ растровый (GIMP) и векторный (Inkscape) графические редакторы

✔ мощный универсальный мультимедиа проигрыватель (VLC)

✔ кошелек криптовалюты Karbo

и подключенные репозитории:

CUDA, Google Chrome, MegaSync, OnlyOffice, Opera, TeamViewer, VirtualBox, WineHQ

Основные отличия наших дистрибутивов от оригинального дистрибутива, это уже внедренные официальные обновления по состоянию на декабрь 2018 года, дополнительно установленные различные графические интерфейсы, мультимедиа и дополнительные драйвера и программы отсутствующие в оригинальной версии, но на наш взгляд полезные.

Это позволило создать самодостаточное решение для установок Ubuntu*Pack 18.04 как на новую компьютерную технику так и на домашний или рабочий компьютер даже без доступа к Интернет.



Более детально смотрите на странице дистрибутива здесь

Загрузить здесь

Также теперь можно приобрести дистрибутив с технической поддержкой не только на DVD, но и на USB Flash