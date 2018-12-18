Релиз дистрибутивов Ubuntu*Pack (OEMPack) 18.04

Доступны для загрузки образы систем Ubuntu*Pack 18.04. Дистрибутивы представляют собой 11-ть независимых систем с различными графическим интерфейсами.

Образы для amd64 платформ: GNOME (Cannonical), Cinnamon, GNOME, GNOME Classic, GNOME Flashback, Unity.

Образы для i386 и amd64 платформ: Budgie, KDE (Kubuntu), LXDE (Lubuntu), MATE, Xfce (Xubuntu).

Дистрибутивы основаны на операционной системе Ubuntu 18.04 LTS, что позволит их долгое использование и соответственно включают в себя все его нововведения.

Что нового в дистрибутивах и отличия от прошлого выпуска:

- семейство пополнилось новой сборкой с интерфейсом Budgie

- включены все официальные обновления Ubuntu по декабрь 2018 года

Обновлены:

- LibreOffice до версии 6.1.3

- ядро до версии 4.15

Также появились новые дополнения:

- утилита восстановления загрузчика (Boot Repair)

- утилита смены цвета папок (Folder Color)

- шифрование папок и дисков (encFS, Veracypt)

- Oracle Java 8

- Skype, Viber

- резервнование и восстановление системы (TimeShift)

- утилита восстановления удаленных файлов (R-Linux)

- утилита уведомления (Udev Notify)

- графический редактор (GIMP, Inkscape)

- просмотр мультимедиа (VLC)

- кошелек криптовалюты Karbo

и подключенные репозитории:

CUDA, Google Chrome, MegaSync, OnlyOffice, Opera, TeamViewer, VirtualBox, WineHQ

Основные отличия наших дистрибутивов от оригинального дистрибутива, это уже внедренные официальные обновления по состоянию на декабрь 2018 года, дополнительно установленные различные графические интерфейсы, мультимедиа и дополнительные драйвера и программы отсутствующие в оригинальной версии, но на наш взгляд полезные.

Это позволило создать самодостаточное решение для установок Ubuntu*Pack 18.04 как на новую компьютерную технику так и на домашний или рабочий компьютер даже без доступа к Интернет.



Более детально смотрите на странице дистрибутива здесь

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