"Ubuntu*Pack 18.04" получил экспертное заключение ГСССЗИ Украины и вошел в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, что позволяет его использование в системах, где циркулирует информация с ограниченным доступом.
Распространяется на всю линейку продуктов Ubuntu*Pack (Desktop/OEM, Business, Server, Education и другие)
Совокупность услуг безопасности составляют такой функциональный профиль: 3.КЦД."Ubuntu*Pack 18.04"={КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДС-1, ДВ-1, НР-3, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2} реализовано в соответствии с уровнем гарантий реализации функциональных услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.
Защищенная операционная система "Ubuntu*Pack 18.04" предназначена для программной защиты информации с ограниченным доступом, которая циркулирует на АРМ или Сервере. Она обеспечивает комплексную защиту информационных объектов при обработке информации, что позволяет использовать ее в среде с повышенными требованиями защиты как от взлома системы злоумышленником так и от спланированных вредных действий внедряемого злонамеренного кода.
Особенностями защищенной операционной системы "Ubuntu*Pack 18.04" являются:
- комплекс средств защиты в полном объеме соответствует действующей нормативно-правовой базе Украины и открытым международным стандартам
- высокая устойчивость к различным типам/классов киберугроз и хакерских атак
- полный иммунитет к вирусным угрозам (в том числе к вирусному транзиту)
- система с открытым исходным кодом - отсутствие закладок и скрытых шпионских программ
- низкие требования к аппаратному обеспечению позволяют установить ОС на устаревшее оборудование без модернизации имеющегося парка компьютеров
- возможность использования как на серверах так и на рабочих местах
- полная инфраструктурная совместимость с большинством имеющихся программных экосистем
- контроль действий пользователей и процессов, при использовании информационных объектов в соответствии с выбранной политикой безопасности
- отечественная поддержка продукта его разработчиком
- снижение общей стоимости продукта вследствие включения в его состав широкого спектра дополнительного программного обеспечения, в том числе офисного (тексты, таблицы, презентации)
Операционная система "Ubuntu*Pack 18.04" может максимально удовлетворить требования относительно надежности работы, соответствия международным открытым и государственным стандартам и безопасности информации.
Ближайшей областью применения защищенной операционной системы "Ubuntu*Pack 18.04" являются:
- предприятия и организации государственного сектора, в деятельности которых предполагается использование специализированного защищенной программной среды для обработки информации с любыми грифами секретности, в том числе и высшими, в автоматизированных системах AC-1, AC-2, AC-3 (например АРМ класса АС-1 для РСО)
- предприятия и организации негосударственного сектора, нуждающиеся в использовании АРМ или Сервера с повышенной защитой как от локального взлома так и от возможного внедрения вредоносных программных агентов
- обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационных систем
- защищенные сервера баз данных, электронной почты или файловые
- защищенный веб-сервер (хостинг сайтов)
- IPS / IDS системы
и многие другие сферы применения ...