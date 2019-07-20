Ubuntu*Pack 18.04 получил экспертное заключение ГСССЗИ Украины

"Ubuntu*Pack 18.04" получил экспертное заключение ГСССЗИ Украины и вошел в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, что позволяет его использование в системах, где циркулирует информация с ограниченным доступом.

Распространяется на всю линейку продуктов Ubuntu*Pack (Desktop/OEM, Business, Server, Education и другие)

Совокупность услуг безопасности составляют такой функциональный профиль: 3.КЦД."Ubuntu*Pack 18.04"={КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДС-1, ДВ-1, НР-3, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2} реализовано в соответствии с уровнем гарантий реализации функциональных услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.

Защищенная операционная система "Ubuntu*Pack 18.04" предназначена для программной защиты информации с ограниченным доступом, которая циркулирует на АРМ или Сервере. Она обеспечивает комплексную защиту информационных объектов при обработке информации, что позволяет использовать ее в среде с повышенными требованиями защиты как от взлома системы злоумышленником так и от спланированных вредных действий внедряемого злонамеренного кода.

Особенностями защищенной операционной системы "Ubuntu*Pack 18.04" являются:

комплекс средств защиты в полном объеме соответствует действующей нормативно-правовой базе Украины и открытым международным стандартам

высокая устойчивость к различным типам/классов киберугроз и хакерских атак

полный иммунитет к вирусным угрозам (в том числе к вирусному транзиту)

система с открытым исходным кодом - отсутствие закладок и скрытых шпионских программ

низкие требования к аппаратному обеспечению позволяют установить ОС на устаревшее оборудование без модернизации имеющегося парка компьютеров

возможность использования как на серверах так и на рабочих местах

полная инфраструктурная совместимость с большинством имеющихся программных экосистем

контроль действий пользователей и процессов, при использовании информационных объектов в соответствии с выбранной политикой безопасности

отечественная поддержка продукта его разработчиком

снижение общей стоимости продукта вследствие включения в его состав широкого спектра дополнительного программного обеспечения, в том числе офисного (тексты, таблицы, презентации)

Операционная система "Ubuntu*Pack 18.04" может максимально удовлетворить требования относительно надежности работы, соответствия международным открытым и государственным стандартам и безопасности информации.

Ближайшей областью применения защищенной операционной системы "Ubuntu*Pack 18.04" являются:

предприятия и организации государственного сектора, в деятельности которых предполагается использование специализированного защищенной программной среды для обработки информации с любыми грифами секретности, в том числе и высшими, в автоматизированных системах AC-1, AC-2, AC-3 (например АРМ класса АС-1 для РСО)

предприятия и организации негосударственного сектора, нуждающиеся в использовании АРМ или Сервера с повышенной защитой как от локального взлома так и от возможного внедрения вредоносных программных агентов

обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационных систем

защищенные сервера баз данных, электронной почты или файловые

защищенный веб-сервер (хостинг сайтов)

IPS / IDS системы

и многие другие сферы применения ...

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