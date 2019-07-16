Релиз Proxmox VE 6.0 - организация работы виртуальных серверов

Компания Proxmox, представила релиз дистрибутива Proxmox Virtual Environment 6.0 - готовое решение для развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer.
Для установки гарантированных обновлений доступен платный репозиторий Enterprise.
Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).
В новом выпуске:
- Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10.0 "Buster". Ядро Linux обновлено до версии 5.0 на основе пакетов из Ubuntu 19.04 с поддержкой ZFS;
- Кластерный коммуникационный стек Corosync обновлён до выпуска 3.0.2 с использованием в качестве транспорта Kronosnet (knet), применением по умолчанию unicast и поставкой нового web-виджета настройки сети;
- Задействованы новые версии QEMU 4.0, LXC 3.1, ZFS 0.8.1, Ceph 14.2.x;
- Доработан графических интерфейс для администрирования Ceph;
- Добавлена поддержка шифрования данных в разделах ZFS. Появилась возможность установки корневого раздела ZFS на системы с UEFI и устройства NVMe напрямую из инсталлятора;
- В GUI для QEMU добавлена поддержка Live-миграция гостевых систем, привязанных к локальным дискам;
- Улучшена работа межсетевого экрана в кластерных конфигурациях;
- Добавлена возможность определения собственных конфигураций Cloudinit;
- Реализована поддержка резервного копирования на уровне целых пулов, без отдельного перечисления гостевых систем и автоматическим включением бэкапа для добавляемых в пул новых гостевых систем;
- В GUI добавлен новый блок настроек пользователей и меню завершения сеанса, переработан интерфейс для просмотра логов, в обзорном дереве обеспечено отображение дополнительной информации о состоянии гостевых систем (миграция, резервное копирование, снапшот, блокировка);
- Реализована автоматическая чистка старых пакетов с ядром Linux;
- Обеспечена автоматическая ротация ключа аутентификации каждые 24 часа.
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