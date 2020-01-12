Релиз Ubuntu GamePack 18.04 - платформы для запуска игр

Доступен для загрузки Ubuntu GamePack 18.04 - система, включающая в себя средства для гарантированного запуска более чем 55,584 игр и приложений, как специально разработанных для платформы GNU/Linux, так и разработанных для MS Windows и MS-DOS.

Также проведено и обновление прошлой версии - Ubuntu GamePack 16.04

По умолчанию предлагается интерфейс GNOME Flashback, внешний вид которого напоминает классический GNOME, но по желанию можно выбрать и другой.

В дистрибутиве уже присутствует:

✔ системы управления и доставки через интернет игр и приложений: Steam, Lutris, Itch;

✔ средства запуска и работы игр и приложений разработанных для платформы Windows: PlayOnLinux, WINE и CrossOver Linux;

✔ для запуска старых игр и программ разработанных для платформы DOS утилиты DOSBox и DOSEmu;

✔ для использования online-игр установленны Adobe Flash и Oracle Java;

✔ дистрибутив уже подключен к репозиториям с большой коллекцией Linux-игр различного жанра: UALinux, SNAP, Flatpak. (более 779)

а также присутствует:

✔ Gnome Twitch - это возможность наслаждаться игровым видео и стримингом (киберспортивные турниры, всевозможные кибер соревнования и прочие стримы от обычных игроков) в отдельном окне приложения.

Что нового относительно прошлого выпуска:

- дистрибутивы собраны на кодовой базе Ubuntu OEMPack 18.04 / 16.04

- включают в себя все обновления по январь 2020

- добавлен онлайн-сервис инди-игр Itch

- убран Sparky APTus Gamer

- WINE обновлен до версии 5.0

- Steam Linux Client обновлен до версии 1.0.0.61

- Lutris обновлен до версии 0.5.4

- PlayOnLinux обновлен до версии 4.3.4

- CrossOver Linux обновлен до версии 19.0.0

- Flatpak обновлен до версии 1.6.0

Дистрибутивы доступны для свободной загрузки.

Ubuntu GamePack 18.04 для платформы amd64

Размер ISO образа 3.9 G.

Ubuntu GamePack 16.04 для платформ i386 и amd64

Размеры ISO образов 3.0 G и 3.2 G соответственно.