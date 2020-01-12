Релиз Ubuntu GamePack 18.04 - платформы для запуска игр

Доступен для загрузки Ubuntu GamePack 18.04 - система, включающая в себя средства для гарантированного запуска более чем 55,584 игр и приложений, как специально разработанных для платформы GNU/Linux, так и разработанных для MS Windows и MS-DOS.
Также проведено и обновление прошлой версии - Ubuntu GamePack 16.04
По умолчанию предлагается интерфейс GNOME Flashback, внешний вид которого напоминает классический GNOME, но по желанию можно выбрать и другой.
В дистрибутиве уже присутствует:
✔ системы управления и доставки через интернет игр и приложений: Steam, Lutris, Itch;
✔ средства запуска и работы игр и приложений разработанных для платформы Windows: PlayOnLinux, WINE и CrossOver Linux;
✔ для запуска старых игр и программ разработанных для платформы DOS утилиты DOSBox и DOSEmu;
✔ для использования online-игр установленны Adobe Flash и Oracle Java;
✔ дистрибутив уже подключен к репозиториям с большой коллекцией Linux-игр различного жанра: UALinux, SNAP, Flatpak. (более 779)
а также присутствует:
✔ Gnome Twitch - это возможность наслаждаться игровым видео и стримингом (киберспортивные турниры, всевозможные кибер соревнования и прочие стримы от обычных игроков) в отдельном окне приложения.
Что нового относительно прошлого выпуска:
- дистрибутивы собраны на кодовой базе Ubuntu OEMPack 18.04 / 16.04
- включают в себя все обновления по январь 2020
- добавлен онлайн-сервис инди-игр Itch
- убран Sparky APTus Gamer
- WINE обновлен до версии 5.0
- Steam Linux Client обновлен до версии 1.0.0.61
- Lutris обновлен до версии 0.5.4
- PlayOnLinux обновлен до версии 4.3.4
- CrossOver Linux обновлен до версии 19.0.0
- Flatpak обновлен до версии 1.6.0
Дистрибутивы доступны для свободной загрузки.
Ubuntu GamePack 18.04 для платформы amd64
Размер ISO образа 3.9 G.
Ubuntu GamePack 16.04 для платформ i386 и amd64
Размеры ISO образов 3.0 G и 3.2 G соответственно.
Узнать более детально о дистрибутиве, а также его загрузить, можно