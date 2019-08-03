Релиз Ubuntu BusinessPack 18.04 и обновление 16.04

Релиз дистрибутива Ubuntu BusinessPack версии 18.04 и обновление дистрибутива прошлой версии 16.04.
Ubuntu BusinessPack это:
✔ полный набор офисных компонент
✔ широкая поддержка мультимедиа включая интернет-телевидения IP-TV
✔ поддержка запуска windows-програм
✔ инструмент для надежного и эффективного восстановления данных на файловых системах Ext2 / Ext3 / Ext4
а также:
- включает все официальные обновления по июль 2019;
- кроме возможностей которые уже присутствовали ранее, в новой версии появились также и новые возможности:
- интеграция с доменами Active Directory и FreeIPA
- аутентификация пользователя через USB накопитель и отпечаток пальца
- работа с цифровыми подписями и защищенными носителями