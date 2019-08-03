Релиз Ubuntu BusinessPack 18.04 и обновление 16.04

Подробности

Релиз дистрибутива Ubuntu BusinessPack версии 18.04 и обновление дистрибутива прошлой версии 16.04.

Ubuntu BusinessPack это:
✔ полный набор офисных компонент
✔ широкая поддержка мультимедиа включая интернет-телевидения IP-TV
✔ поддержка запуска windows-програм
✔ инструмент для надежного и эффективного восстановления данных на файловых системах Ext2 / Ext3 / Ext4

а также:
- включает все официальные обновления по июль 2019;
- кроме возможностей которые уже присутствовали ранее, в новой версии появились также и новые возможности:

  • интеграция с доменами Active Directory и FreeIPA
  • аутентификация пользователя через USB накопитель и отпечаток пальца
  • работа с цифровыми подписями и защищенными носителями

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