Релиз Ubuntu BusinessPack 18.04 и обновление 16.04

Релиз дистрибутива Ubuntu BusinessPack версии 18.04 и обновление дистрибутива прошлой версии 16.04.

Ubuntu BusinessPack это:

✔ полный набор офисных компонент

✔ широкая поддержка мультимедиа включая интернет-телевидения IP-TV

✔ поддержка запуска windows-програм

✔ инструмент для надежного и эффективного восстановления данных на файловых системах Ext2 / Ext3 / Ext4

а также:

- включает все официальные обновления по июль 2019;

- кроме возможностей которые уже присутствовали ранее, в новой версии появились также и новые возможности:

интеграция с доменами Active Directory и FreeIPA

аутентификация пользователя через USB накопитель и отпечаток пальца

работа с цифровыми подписями и защищенными носителями