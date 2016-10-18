Участие в 7-м Украинском форуме по управлению Интернетом IGF-UA

14 октября 2016 в Киеве состоялся 7-й Украинский форум по управлению Интернетом IGF-UA в котором наша компания принимала активное участие.

Те кто не смог принять участие или не успел приобщиться к онлайн трансляции могут просмотреть все мероприятия форума могут ознакомиться с материалами форума на сайте и просмотреть записи онлайн трансляций каждого панели форума.

Итоги форума пока не утешительны, диалога в формате "государство / провайдеры услуг / общественность" полноценно не происходит.

Общественность недостаточно активно включается в процессы управления Интернетом и использует права, предоставляемые ISOC как в организационной так и в нормативной части. При такой замечательной организации мероприятия, зал был более чем на половину пуст. А между тем общественность должна штурмовать подобное мероприятие, поскольку вопрос как текущего состояния так и векторов дальнейшего развития Интернета все больше и больше пытается монополизировать государство. В этом смысле ISOC предоставляет уникальные возможности каждому участнику Интернет сообщества приложить усилия в выравнивании вектора развития и уравнивании принципиальных позиций всех сторон.

Государство достаточно мало уделяет внимания или игнорирует фактические обстоятельства текущего положения вещей. Как всегда очень трудно идет на встречу коммерческому сектору и выпадает из тренда и современной философии развития информатизации общества. А правовая неопределенность многих вопросов еще больше осложняется проектами новых законов как в сфере кибербезопасности, так и в сфере копирайта. И перспективы на 2017 год в смысле развития государства в сфере обеспечения кибербезопасности достаточно печальные, как в вопросе финансирования стратегии, так и в вопросе развития соответствующей инфраструктуры.

Но, как отметили организаторы форума, главная задача форума: предоставить возможность встретиться и обсудить важные вопросы всем заинтересованным сторонам. И в этом смысле форум действительно достиг поставленной цели. Дискуссия может и не была достаточно продуктивной, но она состоялась, а это, несомненно, весьма значительное достижение.



Наиболее кратко (всего 20 минут) содержание форума представлено в результативной части записи веб-трансляции.