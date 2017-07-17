UALinux предложил государству безопасные операционные системы Ubuntu*Pack

Операционная система Ubuntu*Pack устойчива к киберугрозам, и за период вирусной атаки все клиенты которые ранее приобретали Ubuntu*Pack работали без сбоев и не были подвержены вирусной эпидемии.

UALinux готов поделиться с государством, органами власти и всеми заинтересованными структурами готовыми к внедрению решениями, затраты на внедрение которых будут минимальными по сравнению с любыми другими решениями и которые позволят защитить данные и обеспечить бесперебойную работу в случае подобных киберугроз.

Помимо бесплатной установки, главным преимуществом внедрения для государственных органов и предприятий систем на базе Ubuntu*Pack станет возможность централизованного учета всех станций и создание единого репозитория доступных программ.