Релиз Proxmox VE 5.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Доступен релиз Proxmox VE (Virtual Environment) 5.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса : поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске пакетная база обновлена до Debian Stretch 9.2, задействовано ядро Linux 4.13.3 (ранее было 4.10). Обновлены версии QEMU 2.9.1, LXC 2.1 и ZFS 0.7.2. В состав добавлена реализация распределённой файловой системы Ceph 12.2.1, которая объявлена готовой для промышленного использования. Улучшена документация, в которую для наглядности добавлены скриншоты. Внесена порция улучшений в web-интерфейс: расширен диалог создания виртуальных машин, добавлена возможность выбора диалога настройки средств отказоустойчивости через выпадающее меню. Оптимизирован процесс завершения работы. Добавлена возможность импорта пакетов в формате OVF (Open Virtualization Format) из командной строки. Добавлена поддержка контейнеров с SUSE Enterprise Linux (в дополнение к контейнерам с openSUSE).