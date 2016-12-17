Релиз Proxmox VE 4.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Релиз Proxmox Virtual Environment 4.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer.
Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса : поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).
В новом выпуске:
- В графическом интерфейсе представлены экраны для настройки кластера и файловой системы Ceph, улучшены средства управления дисками. Переработан интерфейс для отказоустойчивых конфигураций: объединены вкладки "resource" и "HA status", в новый сводный экран наблюдения за состоянием кластера добавлена возможность редактирования и добавления ресурсов, реализован новый редактор групп высокой доступности с поддержкой установки приоритетов через web-интерфейс;
- Добавлена поддержка управления созданием непривилегированных LXС контейнеров через web-интерфейс. Добавлена функция миграции при перезапуске, позволяющая переместить контейнер на другой хост в процессе проведения плановых работ или при переносе сервера. Обновлены версии пакетов Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, Arch и Alpine в репозитории шаблонов контейнеров. Возможность установки лимитов на число ядер CPU для распределения производительности между контейнерами;
- Обновлены ядро Linux (4.4.35), QEMU 2.7.0, LXC 2.0.6;
- В установщик ISO добавлены расширенные настройки ZFS;
- В CLI добавлены средства для развёртывания отдельной сети для миграции контейнеров и виртуальных машин;
- Поддержка DRBD9 теперь осуществляется производителем (Linbit).