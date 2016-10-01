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Релиз дистрибутива Ubuntu BusinessPack 16.04

Создано: 01.10.2016 07:49 | E-mail | Просмотров: 1188

Ubuntu BusinessPack это:
✔ полный набор офисных компонент для работы;
✔ поддержка запуска windows-программ;
✔ дополнительные драйвера для оборудования;
✔ восстановление удаленных файлов;
и многое другое.

В дополнение к уже существующим ранее возможностям в новой версии появились таже и новые возможности:
- дополнительно локальный веб-офис ONLYOFFICE;
- инструмент для надежного и эффективного восстановления данных на файловых системах Ext2 / Ext3 / Ext4;
- обновленные драйвера для видеокарт;
- просмотр интернет-телевидения IP-TV;
- GIMP - графический редактор;
- возможность задать цвет для каждой папки в проводнике;
- TTF шрифт Tahoma.

Образы дистрибутивов подготовлены для i386 и amd64 платформ.

Более детально с продуктом можно ознакомиться здесь

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