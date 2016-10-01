Релиз дистрибутива Ubuntu BusinessPack 16.04
Ubuntu BusinessPack это:
✔ полный набор офисных компонент для работы;
✔ поддержка запуска windows-программ;
✔ дополнительные драйвера для оборудования;
✔ восстановление удаленных файлов;
и многое другое.
В дополнение к уже существующим ранее возможностям в новой версии появились таже и новые возможности:
- дополнительно локальный веб-офис ONLYOFFICE;
- инструмент для надежного и эффективного восстановления данных на файловых системах Ext2 / Ext3 / Ext4;
- обновленные драйвера для видеокарт;
- просмотр интернет-телевидения IP-TV;
- GIMP - графический редактор;
- возможность задать цвет для каждой папки в проводнике;
- TTF шрифт Tahoma.
Образы дистрибутивов подготовлены для i386 и amd64 платформ.
Более детально с продуктом можно ознакомиться здесь