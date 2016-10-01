Релиз дистрибутива Ubuntu BusinessPack 16.04

Ubuntu BusinessPack это:

✔ полный набор офисных компонент для работы;

✔ поддержка запуска windows-программ;

✔ дополнительные драйвера для оборудования;

✔ восстановление удаленных файлов;

и многое другое.

В дополнение к уже существующим ранее возможностям в новой версии появились таже и новые возможности:

- дополнительно локальный веб-офис ONLYOFFICE;

- инструмент для надежного и эффективного восстановления данных на файловых системах Ext2 / Ext3 / Ext4;

- обновленные драйвера для видеокарт;

- просмотр интернет-телевидения IP-TV;

- GIMP - графический редактор;

- возможность задать цвет для каждой папки в проводнике;

- TTF шрифт Tahoma.

Образы дистрибутивов подготовлены для i386 и amd64 платформ.

Более детально с продуктом можно ознакомиться здесь