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Обновлен Ubuntu BusinessPack 16.04 - платформа для вашей комфортной работы

Создано: 25.06.2018 10:21 | E-mail

Ubuntu BusinessPack это:
✔ полный набор офисных и мультимедиа компонент;
✔ поддержка windows-програм;
✔ средства восстановления системы и удаленных файлов;
и многое другое...

Отличия обновленного дистрибутива от прошлой версии за июнь 2016:
- включает все официальные обновления для 16.04 по июль 2018;
- также обновленны CrossOver Linux 17.5.0, WINE 3.10.0, LibreOffice 6.0, OnlyOffice 5.1, драйвера Intel 1.8, ядро 4.13
- кроме ранее существующих дополнений, в состав включены дополнительно еще:

  • программа для просмотра изображений XnView;
  • архиватор и графическая оболочка для других архиваторов PeaZip;
  • легкий и мощный PDFviewer FoxitReader;
  • средство общения Viber;
  • просмотр интернет-телевидения IP-TV;
  • кошелек криптовалюты Karbo.

Дополнительно подключены репозитории:
NVIDIA driver (CUDA), VirtualBox, Google Chrome, Opera, TeamViewer, MegaSync.

Дистрибутивы подготовлены для i386 и amd64 платформ.

Более детально с продуктом можно ознакомиться здесь

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