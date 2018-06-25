Обновлен Ubuntu BusinessPack 16.04 - платформа для вашей комфортной работы
Ubuntu BusinessPack это:
✔ полный набор офисных и мультимедиа компонент;
✔ поддержка windows-програм;
✔ средства восстановления системы и удаленных файлов;
и многое другое...
Отличия обновленного дистрибутива от прошлой версии за июнь 2016:
- включает все официальные обновления для 16.04 по июль 2018;
- также обновленны CrossOver Linux 17.5.0, WINE 3.10.0, LibreOffice 6.0, OnlyOffice 5.1, драйвера Intel 1.8, ядро 4.13
- кроме ранее существующих дополнений, в состав включены дополнительно еще:
- программа для просмотра изображений XnView;
- архиватор и графическая оболочка для других архиваторов PeaZip;
- легкий и мощный PDFviewer FoxitReader;
- средство общения Viber;
- просмотр интернет-телевидения IP-TV;
- кошелек криптовалюты Karbo.
Дополнительно подключены репозитории:
NVIDIA driver (CUDA), VirtualBox, Google Chrome, Opera, TeamViewer, MegaSync.
Дистрибутивы подготовлены для i386 и amd64 платформ.
Более детально с продуктом можно ознакомиться здесь