Ubuntu BusinessPack это:

✔ полный набор офисных и мультимедиа компонент;

✔ поддержка windows-програм;

✔ средства восстановления системы и удаленных файлов;

и многое другое...

Отличия обновленного дистрибутива от прошлой версии за июнь 2016:

- включает все официальные обновления для 16.04 по июль 2018;

- также обновленны CrossOver Linux 17.5.0, WINE 3.10.0, LibreOffice 6.0, OnlyOffice 5.1, драйвера Intel 1.8, ядро 4.13

- кроме ранее существующих дополнений, в состав включены дополнительно еще:

программа для просмотра изображений XnView ;

; архиватор и графическая оболочка для других архиваторов PeaZip ;

; легкий и мощный PDFviewer FoxitReader ;

; средство общения Viber ;

; просмотр интернет-телевидения IP-TV ;

; кошелек криптовалюты Karbo.

Дополнительно подключены репозитории:

NVIDIA driver (CUDA), VirtualBox, Google Chrome, Opera, TeamViewer, MegaSync.

Дистрибутивы подготовлены для i386 и amd64 платформ.

Более детально с продуктом можно ознакомиться здесь