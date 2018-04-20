Обновлено семейство дистрибутивов UbuntuPack 14.04

Обновлены и доступны для загрузки дистрибутивы семейства Ubuntu*Pack 14.04 с интегрированными обновлениями по апрель 2018 года.

Это 9-ть независимых систем с различными графическим интерфейсами:

UbuntuPack 14.04 (Unity), UbuntuPack 14.04 (GNOME), UbuntuPack 14.04 (GNOME Classic), UbuntuPack 14.04 (GNOME Flashback), UbuntuPack 14.04 (Cinnamon), UbuntuPack 14.04 (MATE)

KubuntuPack 14.04, LubuntuPack 14.04, XubuntuPack 14.04

Образы всех дистрибутивов подготовлены для i386 и amd64 платформ.



Что нового в дистрибутивах относительно прошлого выпуска:

- включены все официальные обновления Ubuntu по апрель 2018 года;

Обновлены:

- LibreOffice до версии 6.0;

- драйвера Intel до версии 1.8;

- ядро до версии 4.4 (xenial);

Дополнительно установлены:

- Oracle Java 8;

- утилита восстановления загрузчика Boot Repair;

- утилита восстановления удаленных файлов R-Linux;

- системы резервного копирования SystemBack и TimeShift;

- утилита тонкой настройки системы Ubuntu Tweak;

- графический редактор GIMP;

- просмотр мультимедиа VLC;

- программа для просмотра изображений XnView;

Дополнительно подключенные репозитории:

CUDA, VirtualBox, Google Chrome, Opera, Skype, TeamViewer, MegaSync, WineHQ, PlayOnLinux.

Более детально смотрите на странице дистрибутива здесь

Загрузить здесь