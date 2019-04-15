Релиз Proxmox VE 5.4 - организация работы виртуальных серверов

Компания Proxmox, представила релиз дистрибутива Proxmox Virtual Environment 5.4 - готовое решение для развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer.

Для установки гарантированных обновлений доступен платный репозиторий Enterprise.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

Пакетная база обновлена до Debian 9.8, задействовано ядро Linux 4.15.18. Обновлены версии QEMU 2.12.1, LXC 3.1.0, ZFS 0.7.13 и Ceph 12.2.11;

Добавлена возможность установки Ceph через GUI (предложен новый мастер установки хранилищ Ceph);

Добавлена поддержка перевода виртуальных машин в спящий режим c сохранением дампа памяти на диск (для QEMU/KVM) ;

Реализована возможность входа в WebUI с использованием универсальной двухфакторной аутентифиации (U2F);

Добавлены новые политики обеспечения отказоустойчивости, применяемые к гостевым системам при перезагрузке или завершении работы сервера: freeze (заморозка гостевых машин), fail-over (перенос на другой узел) и default (заморозка при перезагрузке и перенос при завершении работы);

Улучшена работа инсталлятора, добавлена возможность возвращения к прошлым экранам без перезапуска процесса установки;

Добавлены новые опции в мастер создания гостевых систем, выполняемых на базе QEMU;

Добавлена поддержка "Wake On Lan" для автоматизации включения запасных PVE-узлов;

GUI с мастером создания контейнеров переведён по умолчанию на использование непривилегированных контейнеров.

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