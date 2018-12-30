Релиз Proxmox VE 5.3 - системы организации работы виртуальных серверов

Состоялся релиз дистрибутива Proxmox Virtual Environment 5.3, сервера для развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

Пакетная база обновлена до Debian 9.6, задействовано ядро Linux 4.15.18. Обновлены версии QEMU 2.12.1, LXC 3.0.2, ZFS 0.7.12 и Ceph 12.2.8;

В GUI добавлен интерфейс для управления дисками, поддерживающий работу с разделами ZFS, LVM, LVMthin, xfs и ext4;

В GUI добавлена поддержка создания узлов с Ceph Metadata Server (MDS);

В состав включён плагин для управления хранилищами CephFS, поддерживающий сохранение в CephFS резервных копий (VZDump), шаблонов и ISO-образов;

Обеспечена поддержка LIO (SCSI target) при использовании хранилищ на базе ZFS поверх iSCSI;

В состав включён пакет ifupdown2, поддержка которого частично добавлена в GUI;

В интерфейс для просмотра состояния хранилищ добавлена функция удаления неиспользуемых образов дисков;

В noVNC добавлены опции для показа/скрытия локального курсора и автоматического изменения размера окна;

В GUI добавлен редактор /etc/hosts;

Добавлена возможность настройки размера видеопамяти для виртуальных машин;

Пользователю предоставлена возможность установки устройства 'vmgenid' (VM Generation ID), генерирующего идентификатор виртуальной машины, который полезен для безопасного создания снапшотов, резервных копий и клонов для различных приложений внутри VM;

Добавлена экспериментальная поддержка эмуляции виртуальных машин на базе архитектуры ARM;

Добавлена поддержка проброса в виртуальные машины vGPU/MDev и PCI. Проброс PCI-устройств в VM и активация vGPU могут быть настроены через GUI;

Реализована поддержка вложенного запуска контейнеров, позволяющая использовать lxc, lxd или docker внутри контейнеров. Также добавлена возможность применения правил AppArmor внутри контейнеров;

Добавлена возможность монтирования разделов CIFS/NFS в привилегированных контейнерах.

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