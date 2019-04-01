Релиз Proxmox Mail Gateway 5.2 - шлюз с контролем и защитой почтового трафика

Компания Proxmox, представила релиз дистрибутива Proxmox Mail Gateway 5.2 - готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера.

Для установки гарантированных обновлений доступен платный репозиторий Enterprise.

Proxmox Mail Gateway функционирует как почтовый прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino, ZIMBRA, Postfix и любого другого. Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки.

Предоставляется полный набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер на основе SpamAssassin, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого.Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки.

Основные новшества:

Представлен новый мобильный интерфейс, позволяющий с мобильного устройства проверить попадание письма в карантин, оценить статус доставки и пересечения с чёрными и белыми списками. Интерфейс построен с использованием фреймворка Framework7, поддерживающего создание мобильных приложений для Android и iOS;

Улучшены инструменты для интеграции с LDAP: в web-интерфейсе обеспечена возможность использования доменных имён помимо IP-адресов, добавлена поддержка верификации сертификатов и реализована возможность использования связки LDAP+starttls;

Добавлен шаблон и метапакет proxmox-mailgateway-container для установки Proxmox Mail Gateway внутри привилегированного или непривилегированного контейнера в Linux;

Расширены средства для ведения логов: pmg-smtp-filter теперь может отражать в логе все весовые параметры правил SpamAssassin, помимо имени правила, что упрощает анализ причин блокировки спама без необходимости просмотра заголовков письма;

Расширены возможности по настройке TLS для web-интерфейса: pmgproxy теперь можно настроить через файл '/etc/default/pmgproxy', определив допустимые наборы шифров и их параметры;

Добавлена диагностическая команда pmg-system-report для генерации отчёта о настройках и производительности;

В интерфейсе для навигации по письмам, помещённым в карантин, добавлена возможность загрузки в формате EML полного письма со всеми заголовками;

Улучшены инструменты для работы с чёрными и белыми списками в интерфейсе для работы с карантином, добавлена поддержка выделения разом нескольких элементов списков;

Добавлена поддержка подключения пользовательских проверок, выполняемых на стадии до передачи письма в систему проверки на вирусы и спам;

Добавлена возможность развёртывания кластера Proxmox Mail Gateway с использованием IPv6;

Обновлён набор правил для proxmox-spamassassin.

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