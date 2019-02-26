Релиз комплектов Ubuntu ServerPack на базе 16.04 и 18.04

Релиз комплектов Ubuntu ServerPack в двух редакциях - на кодовой базе 16.04 и 18.04.

Ubuntu ServerPack - полный комплект серверного ПО, который позволит развернуть полноценный сервер(а) Enterprise уровня в корпоративной среде предприятия.

Комплект является самодостаточным, что позволяет полноценное его внедрение как в полностью изолированной и закрытой корпоративной сети (предприятия / фирмы / государственного учреждения) с ограниченным доступом без возможности доступа к Интернет, так и в открытой сети с доступом к Интернет.